El 75 % de los nuevos puestos de trabajo en Uruguay durante 2025 fueron para mujeres

Se trata de una "tasa de empleo femenina que ha sido histórica" en el país suramericano, según indicó la subdirectora nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Mariana Chiquiar, durante la rendición de los avances y compromisos de la cartera en materia de género.

"Esa foto no nos conforma, porque tenemos que verla por completo y hay brechas estructurales que siguen presentes, como los niveles de desempleo que están por encima de los hombres en todas las franjas etarias. En el caso de las mujeres jóvenes, casi un 30 %", manifestó en rueda de prensa.

Entre otros ejemplos, la subdirectora subrayó la preocupación de la cartera por "la sobrecarga de cuidados que genera una doble jornada laboral", los niveles de informalidad y la pobreza infantil.

Mientras que las mujeres dedican 29 horas semanales a tareas de cuidados, los hombres destinan 15.

Sumado a esto, en Uruguay trabajan 40.200 niños, niñas y adolescentes, de los cuales la mitad son niñas que asumen tareas de cuidados desde los 5 años, según se advirtió durante el evento de este jueves.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chiquiar informó que en las próximas semanas presentarán un proyecto de ley de empleo integral —que fue anunciado por el presidente Yamandú Orsi durante su rendición de cuentas ante la Asamblea General—, que tendrá "subsidios diferenciales para mujeres".

"Son subsidios a la contratación, para mujeres jóvenes, para mujeres de 45 años, para privadas de libertad o liberadas. Estamos manteniendo por supuesto a las personas con discapacidad, sumamos a las personas trans y sumamos a un colectivo muy importante que son las mujeres jefas de hogares monoparentales, porque el 70 % de los hogares pobres de nuestro país está liderado por mujeres", explicó.

Las empresas accederán al subsidio tanto con la contratación de hombres como mujeres, "pero el subsidio es mayor a la hora de contratar mujeres" debido a las barreras que les impiden acceder al mercado de trabajo, aclaró la subdirectora. EFE.