12 de marzo de 2026 - 12:50

El barril de brent sube el 10% y se sitúa en 101 dólares tras las declaraciones de Jamenei

Madrid, 12 mar (EFE).- El precio del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, sube más del 10 % y supera los 101 dólares dos horas después de que el nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Jameneí, anunciara que el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo de todo el mundo, debe permanecer cerrado.

Por EFE

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí mostró este jueves un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

El petróleo brent, que lleva toda la mañana registrando una subida en torno al 5-6 %, ha intensificado el alza y a las 15.30 GMT su precio sube un 10,15 % y se sitúa en 101,30 dólares.

Durante la pasada madrugada, el precio del barril de brent ya alcanzaba los 100 dólares, una cota que rebajó después para volver a superarla poco antes de las 13.30 horas GMT y dos horas después superar los 101 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registra un avance del 10,79 % y el barril se encuentra en 96,82 dólares, lo que ha llevado a abrir la Bolsa de Nueva York con caídas en sus tres índices en torno al 1 %, y que a esta hora se sitúan en torno al 1,50 % tanto en el Dow Jones de Industriales como en el S&P 500 y el Nasdaq.

El mercado del petróleo se encuentra inmerso en una espiral de alta volatilidad, en una semana en la que el precio del barril llegó a situarse, el pasado lunes, próximo a 120 dólares, en 119,5, aunque ese mismo día redujo drásticamente su subida tras asegurar el presidente estadounidense, Donald Trump, que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada.