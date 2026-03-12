El CAC-40 cae un 0,71 % penalizado por el aumento del precio del petróleo

La plaza parisina cayó por debajo de los 8.000 puntos, hasta los 7.984,44 enteros, con 23 valores a la baja, uno sin cambios y 16 al alza. Se intercambiaron acciones por valor de 4.750 millones de euros.

La siderúrgica ArcelorMittal (-4,63 %), la empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-4,41 %) y el banco BNP Paribas (-4,07 %) encabezaron las caídas.

El sector del lujo, uno de los motores de la plaza parisina, terminó en negativo, con Kering (-1,52 %), LVMH (-1,06 %), Hermès (1,02 %) y L'Óreal (-0,73 %).

En verde destacó la firma de armamento de alta tecnología Thales (2,99 %) -de refugio en momentos bélicos- y la compañía de gas industrial Air Liquide (2,20 %).