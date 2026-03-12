El ejército israelí dice haber inhabilitado más de 250 drones iraníes

"Se han desmantelado más de 250 aeronaves en todo Irán. Además, muchos comandantes y operarios de estos arsenales responsables de numerosos lanzamientos hacia el Estado de Israel fueron eliminados", añade el texto.

Por su parte, Irán lanzó anoche y la madrugada de este jueves una nueva oleada de ataques contra Israel y países del golfo Pérsico, alcanzando un edificio en Dubái, la capital de EAU, así como tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait.

En Israel, pese a que no se registraron víctimas, la milicia chií libanesa Hizbulá lanzó anoche también su mayor ofensiva contra el país vecino, coordinada con Irán, con el lanzamiento de 200 proyectiles y 20 drones, según afirmó este jueves el portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani.

Esto activó las sirenas antiaéreas en repetidas ocasiones, sobre todo, en el norte del país -Acre, Haifa y la alta Galilea donde se produjeron numerosas intercepciones en el cielo-, pero también en el centro y sur en grandes ciudades como Jerusalén y Tel Aviv.