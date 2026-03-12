El exilio de Cuba en Florida exige la salida de los Castro para que la isla sea libre

"La única manera de que Cuba sea verdaderamente libre y democrática e, incluso, que el pueblo cubano salga de la miseria extrema en que esta viviendo, es con los Castro fuera del poder", dijo a EFE el exprisionero político cubano José Daniel Ferrer.

"Mientras los Castro estén en el poder en Cuba, no importa si es (Díaz) Canel a quien tienen de presidente (...), la situación va a seguir siendo la misma", añadió el opositor, establecido en Miami.

Las declaraciones de Ferrer llegan en un momento en el que Washington y La Habana mantienen conversaciones, con la participación del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como 'El Cangrejo', según medios estadounidenses.

Esas negociaciones se producen en uno de los periodos más difíciles en las últimas décadas para la isla, sumida en una crisis económica, energética y demográfica, que ha aumentado desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario devolvió a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo poco después de volver al poder, lo que conllevó nuevas sanciones financieras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela cortó el suministro de crudo que Caracas enviaba a La Habana y amenazó con imponer aranceles a todo país que envíe petróleo a la isla.

"Las conversaciones no están mal, siempre que establezcan un itinerario rápido de salida de los Castro del poder y de transición a la democracia en Cuba", expresó Ferrer.

El también exiliado cubano en Miami, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, coincidió en que el fin del régimen castrista es la única solución para el futuro de la isla, y pidió la liberación de los presos políticos.

"Cualquier fórmula que se intente con Cuba tiene que comenzar con la liberación de los presos políticos y culminar con el fin de ese régimen dictatorial de 70 años que ha destruido la nación cubana", explicó a EFE Sánchez.

Pero expresó que no quiere que a Cuba le suceda como a Venezuela, donde Estados Unidos capturó al depuesto Maduro, apostó por su segunda, Delcy Rodríguez, para liderar la transición, y se hizo con el control del petróleo venezolano.

"El pueblo de Cuba no quiere cambiar de tirano ni anda buscando un amo, quiere ser libre", dijo.

Ferrer compartió ese punto de vista, asegurando que la meta es alcanzar "una Cuba libre, democrática y prospera, (que sea) aliada de los Estados Unidos, pero también de todo Occidente.

"En democracia los cubanos sabríamos darnos un Gobierno que vele no solamente por los derechos y libertades fundamentales de las personas, sino también por la soberanía del individuo y de la nación" insistió.

En paralelo, Luis Zúñiga, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), indicó en que "lo fundamental es devolverle al pueblo cubano la soberanía" y señaló que la recuperación de Cuba debe comenzar por un cambio político.

"Yo no creo en un cambio económico sin un cambio político. Ahí están los ejemplos históricos de China y Vietnam, donde se producen cambios económicos y ningún cambio político. La dictadura de los partidos comunistas se mantiene, sigue la represión y la violación de derechos humanos", advirtió.

Mientras el exilio cubano sueña con un cambio de mando en la nación insular, millones de personas en Cuba sufren apagones masivos tan duraderos que les dejan más de la mitad de su tiempo sin acceso a electricidad, las gasolineras están desabastecidas y los servicios médicos funcionan a medio gas.

Una situación que, según Trump, refleja que el Gobierno cubano está a punto de colapsar, aunque el presidente estadounidense sigue amenazando con una "toma de control amistosa de Cuba", tras sus intervenciones en Venezuela e Irán.