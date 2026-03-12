El independiente Oviedo será compañero de fórmula presidencial de la derecha en Colombia

"Bienvenido, señor vicepresidente", así saludó Valencia a Oviedo al recibirlo en su casa antes de hacer el anuncio oficial de la fórmula que buscará la Presidencia en las elecciones del próximo 31 de mayo, según un video divulgado por su campaña.

En la presentación de su compañero de fórmula, que tuvo lugar en un centro de comercio popular de Bogotá, Valencia, senadora y discípula del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), dijo que, después de escuchar a su partido, al exmandatario y a sus aliados, llegaron "a la conclusión de que el mejor coequipero para este trabajo que lanzamos por Colombia es Juan Daniel Oviedo".

Valencia obtuvo 3,23 millones de votos en 'La gran consulta por Colombia' celebrada el pasado domingo, en paralelo a las elecciones legislativas colombianas, y Oviedo fue segundo con 1,25 millones de papeletas, resultado que superó todas las expectativas y que lo convirtió en favorito para ser el nominado para la Vicepresidencia.

Tras esos resultados comenzó una serie de reuniones de Valencia con Oviedo y con los otros participantes en la consulta electoral, con el fin de llegar a un acuerdo para la nominación de Oviedo, cuya imagen de liberal, homosexual e independiente es vista como ideal para atraer a la candidatura al electorado de centro que no se siente cómodo con los dos candidatos que están adelante en las encuestas.

Son ellos el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Valencia recordó que el domingo Oviedo "sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados" y que han encontrado en él "la oportunidad de sentirse incluidos, de ser vistos, de ser oídos".

"Oviedo representa además las manos limpias. Jamás hemos estado ni él ni yo, como nadie en esta gran consulta, envueltos en escándalos de corrupción. Lo nuestro ha sido el servicio a Colombia con las manos limpias", subrayó Valencia, quien prometió trabajar por todos los colombianos, sin importar su condición social, ideología política u orientación sexual.

Oviedo, un economista que el próximo lunes cumplirá 49 años, señaló por su parte que Colombia "es un país en el que es muy difícil sumar en la diferencia" pero la coalición que lidera Valencia es diferente.

"Es una coalición en la que somos capaces de reconocer nuestras diferencias" y al mismo tiempo "unirnos alrededor de un propósito que es indispensable en este momento de Colombia, que es mirar hacia el futuro", manifestó Oviedo.

El candidato a la Vicepresidencia agregó que hay que "reconocer que voces distintas pueden aportar a la construcción de ese futuro en el que todos quepamos, en el que los campesinos, los informales, los indígenas, la población negra, la población con discapacidad, las mujeres, la población con orientación sexual e identidad de género, quepa".

Oviedo dijo que la coalición con Valencia está "dejando de lado los odios del pasado y demostrándole a Colombia que eso que estamos haciendo no es oportunismo, es responsabilidad, porque necesitamos que una visión alternativa de país a la que tenemos hoy en Colombia sea puesta sobre la mesa de forma clara, cercana a la ciudadanía y sobre todo resolutiva".

En la presentación, Valencia y Oviedo estuvieron acompañados por los otro siete candidatos de 'La gran consulta por Colombia' del domingo, quienes subrayaron la necesidad de luchar por la unidad no solo en las urnas sino en la política nacional.

"Paloma nos ha mostrado que va a ser una presidenta para todos los colombianos, y aquí caben todos los colombianos que piensan distinto, de todos los sectores, de todas las regiones, no importa cual sea su posición política", manifestó el exalcalde bogotano Enrique Peñalosa.