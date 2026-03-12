El jefe del Ejército israelí sobre la guerra con Hizbulá: "No será corta"

En una visita al cuartel general del Comando Norte, encargado de las operaciones contra Hizbulá, Zamir indicó que este grupo "cometió un grave error" atacando Israel tras el asesinato del ayatolá iraní Alí Jameneí, y que "seguirá pagando un alto precio por ello".

Su visita se produjo después de que este miércoles por la noche Hizbulá lanzara su mayor ataque contra Israel desde el comienzo de esta guerra, con 200 cohetes y 20 drones, de los cuales, dijo Zamir, solo dos impactaron en territorio israelí.

"Esta batalla no será corta. Llevaremos fuerzas adicionales y otras capacidades a la región norte. Seguiremos operando con gran fuerza", afirmó el jefe del Ejército, según un comunicado compartido por las fuerzas armadas israelíes.

Sus declaraciones se producen después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazara hoy con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hizbulá continúa atacando el norte de Israel.

"El gobierno libanés no ejerce su autoridad dentro de su propio territorio, así que nosotros sí lo haremos", dijo el jefe del Estado Mayor israelí, quien añadió que después de los ataques de Israel a los suburbios del sur de Beirut, considerados bastión de Hizbulá, sus miembros empezaron a "huir a otros escondites" en zonas civiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras atacar con fuerza el Líbano y su capital, Beirut, durante la noche, el Ejército israelí anunció este jueves una nueva "oleada de ataques" contra la ciudad libanesa, tras lanzar una advertencia a una zona específica del centro de la misma.

Esta madrugada, al menos doce personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un ataque israelí contra una zona de playa en la ciudad con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

El ocurrido esta madrugada en esa zona fue el tercer bombardeo dentro de los límites administrativos de la capital desde que el 2 de marzo Israel lanzó una intensa campaña aérea contra el Líbano.

El último de ellos había tenido lugar el miércoles contra un edificio en el céntrico barrio de Aisha Bakkar, donde se registraron importantes daños materiales en varios apartamentos y cuatro personas resultaron heridas, según el último balance oficial.

Tres días antes, otro ataque alcanzaba una habitación del Hotel Ramada, en la zona del paseo marítimo de la ciudad, matando a cuatro personas que Israel identificó como altos mandos encargados del Líbano en las denominadas Fuerza Quds, parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

La acción de esta pasada noche coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que ha causado ya al menos 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.