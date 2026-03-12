El Kospi surcoreano pierde más del 3 % a la apertura ante el repunte del precio del crudo

Transcurridos los primeros diez minutos de negociación, el indicador disminuía un 3,07 % o 171,15 puntos, hasta los 5.412,10 enteros. El Kospi se redujo un 0,48 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también tropezaba un 1,96 %, o 22,47 puntos, hasta las 1.125,93 unidades.

El descenso en la apertura del parqué surcoreano se produce ante el repunte de los precios del crudo, tras una serie de ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial.

El Gobierno surcoreano comenzó este viernes a implementar un límite máximo al precio del combustible para contrarrestar la volatilidad surgida desde el conflicto.

Seúl importa alrededor del 70 % de su petróleo crudo y el 20 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, según datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea del Sur (KITA).

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajaba alrededor del 4 % a la apertura, mientras su competidor, SK Hynix también descendía en el mismo nivel.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor sufría una caída de un 3,50 %, y su empresa hermana Kia perdía más del 4 %.