“En este caso, el régimen de Kiev continúa con su política constante de obstrucción del proceso de paz", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según Peskov, Zelenski "está intentando hacerlo de diferentes maneras y, en este caso, está encontrando una respuesta positiva en las capitales europeas, mientras que estas no están en absoluto motivadas para facilitar la búsqueda de una solución pacífica (al conflicto en Ucrania)".

"La sola idea de presionar a Rusia es absurda. Continuamos con la operación militar especial y, al mismo tiempo, seguimos abiertos a encontrar una solución pacífica en Ucrania", declaró.

Según el Elíseo, el presidente galo, Emmanuel Macron, recibirá a su homólogo ucraniano el 13 de marzo en París para hablar de las condiciones para una paz “justa y duradera” en Ucrania.

El líder galo se ha manifestado también abierto a reanudar el diálogo con el presidente ruso, Vladímir Putin, aunque las partes no han mantenido conversaciones telefónicas desde julio de 2025.