El Nikkei cae un 1,04 % tras repunte de precio del petróleo pese a medidas para contenerlo

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 572,41 puntos, hasta situarse en 54.452,96 unidades, rompiendo así la tendencia al alza de los últimos dos días.

El índice Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también cerró en rojo, al caer un 1,32 %, o 49 puntos, hasta situarse en 3.649,85 unidades.

El parqué tokiota se vio afectado por el precio del petróleo de Brent, el de referencia en Europa, que superó los 100 dólares por barril en su comercialización en Asia, a pesar de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará parte de sus reservas estratégicas.

El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, cayó un 3,6 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, bajó un 1,14 %. En semiconductores, la firma Advantest bajó un 1,55 %, Tokyo Electron un 1,92 %, y Disco un 1,56 %.

Tanto el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, como su principal rival, Honda, cayeron un 1,23 %. Mientras, la naviera Mitsui O.S.K. Lines bajó un 1,2 %.

Sin embargo, la energética TEPCO subió un 3,37 %, y las firmas de defensa Mitsubishi Heavy Industries y Kawasaki Heavy Industries aumentaron un 3,57 % y un 3,82 %, respectivamente.

En cuanto a la electrónica y el entretenimiento, Sony subió un 0,38 %, y la empresa de videojuegos Nintendo creció un 2,19 %.