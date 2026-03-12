El presidente de Uruguay recibirá en Bogotá la presidencia pro tempore de la CELAC

"Esa es básicamente la confirmación que nos ha llegado por parte del Gobierno de Uruguay, que Yamandú Orsi estará presente para recibir esa presidencia", manifestó a EFE el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería colombiana, Mauricio Jaramillo Jassir.

El funcionario agregó que el Gobierno colombiano ha "dirigido las invitaciones a los altos mandatarios, sean primeros ministros, sean presidentes, dependiendo del caso, de los 33 Estados que hacen parte de la CELAC" para que asistan a la cumbre, que coincidirá con la jornada de cierre del Foro de Alto Nivel CELAC-África, al que han sido invitados 19 países de ese continente.

"Estamos a la espera de esas confirmaciones. Han venido llegando poco a poco, han venido llegando también algunas de las confirmaciones del lado de África", agregó.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, habló ayer por teléfono sobre la cumbre de la CELAC con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum.

Colombia recibió la presidencia de la CELAC de manos de Honduras, el 1 de marzo de 2025 en Tegucigalpa, y el viceministro considera que en el año transcurrido desde entonces, "el balance que se puede hacer es positivo" porque se dio un impulso a ese organismo regional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los logros, según Jaramillo, está el Foro CELAC-China, que se hizo en mayo del año pasado en Pekín y que, "a pesar de que no era cumbre", asistieron los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Xi Jinping (China), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile), encuentro que "reafirmó la proyección extrarregional hacia Asia de la CELAC".

En noviembre se celebró en Santa Marta (Colombia) la IV Cumbre CELAC-UE, en la que "confirmamos una vocación de compatibilidad con los europeos en torno a los valores de defensa de la democracia, la paz, etcétera", y la presidencia pro tempore de Colombia se cerrará con el Foro de Alto Nivel CELAC-África, que se celebrará del 18 al 21 de marzo.