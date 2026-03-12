El rey Harald de Noruega reanuda sus compromisos tras el ingreso hospitalario

El monarca noruego recibió en audiencia en el Palacio Real de Oslo a varios nuevos embajadores, informó la Casa Real, que distribuyó varias fotos suyas.
Está previsto que Harald V presida mañana una reunión del Consejo de Estado y que el fin de semana acuda con la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon a una competición de esquí nórdico en la capital.
Los reyes habían viajado a Tenerife de vacaciones a mediados del mes pasado, pero el día 24 fue ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur para ser tratado de una infección y de deshidratación.
Su doctor personal Bjørn Bendz, voló a Tenerife para examinar en persona al rey, que recibió el alta médica unos días después y luego permaneció en la isla hasta regresar a Noruega con la reina el sábado pasado.
Harald V ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por otra infección, que provocó que regresara a Noruega en un avión medicalizado y le fuera implantado luego un marcapasos.
El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.
A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.