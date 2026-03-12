El sector privado copa los focos en la segunda jornada de las reuniones anuales del BID

Con la culminación del proceso de captación de capital de BID Invest, el Grupo prevé ahora una capacidad de financiamiento de 500.000 millones de dólares para la próxima década, el doble que en los últimos diez años, según contó en rueda de prensa el presidente de la entidad multilateral, Ilan Goldfajn,

Goldfajn explicó que BID Invest en concreto prevé aumentar su capacidad de financiamiento y movilización desde aproximadamente 13.000 millones a 22.000 millones durante la próxima década.

El plan de capitalización de BID Invest es una de las tres patas de BIDImpact+, el marco aprobado en las reuniones anuales de 2024 al que se suman también una nueva estrategia institucional que incremente impactos y el plan de reposición de BIDLab, la rama de innovación del grupo.

A su vez, Goldfajn puntualizó que durante las sesiones anuales de la Asamblea de Gobernadores del Grupo, que arrancan mañana y concluyen el sábado, se tratarán tres prioridades, entre ellas, la importancia de crear una cadena de valor completa para el sector de minerales críticos y la necesidad de promover una mayor integración regional.

También, un plan de desarrollo liderado por el sector privado, el que según el economista brasileño-israelí es el que puede "sumar escala, innovación o empleo" aprovechando las "condiciones habilitantes" que brindan los estamentos públicos.

Para impulsar esto, en estas reuniones anuales se va a avanzar en LAC Crece, iniciativa que busca superar las restricciones al crecimiento, desde las barreras logísticas o regulatorias a las debilidades institucionales, en América Latina y el Caribe.

Al mismo tiempo, hoy se celebró la primera de las dos sesiones de foro empresarial programadas, aprovechando que de los más de 4.000 asistentes procedentes de 48 países que han acudido a las reuniones anuales del Grupo BID, unos 1.580 corresponden al entorno privado, incluyendo más de 300 consejeros delegados y más de 750 ejecutivos de alto nivel.

"Por primera vez, las reuniones anuales del Grupo BID son mitad del sector público y mitad del sector privado y estamos felices de hacerlo en Paraguay, que ha estado a la vanguardia del desarrollo liderado por el sector privado", aseguró Goldfajn en la apertura de los coloquios con empresarios.

El ministro de Economía y Finanzas paraguayo, Carlos Fernández Valdovinos, intervino también en la apertura del foro asegurando que esta inminente asamblea de gobernadores del Grupo BID que se celebra el viernes y el sábado debe servir para brindar "más oportunidades a las empresas para que hagan más negocio, no solo en Paraguay, sino también en toda la región".

La primera sesión del foro empresarial tocó hoy tres de las cuatro prioridades que el Grupo BID se ha marcado para enmarcar su relación con el sector privado: oportunidades en sectores estratégicos clave, inteligencia artificial y transformación digital e inversión en infraestructura estratégica.

Mañana, la segunda jornada de estas discusiones tocarán un cuarto pilar, que es básico para articular de manera exhaustiva los otros tres; la movilización de capital a escala aprovechando las nuevas y potentes capacidades operativas que el grupo vislumbra para la próxima década.