Empresa venezolana suscribe acuerdo con Shell para desarrollar campos de petróleo y gas

"Shell está haciendo con nosotros una alianza como contratista principal para desarrollar los campos de gas y de petróleo", señaló el empresario tras un foro sobre oportunidades de empleo en el área de los hidrocarburos, organizado por la Universidad Metropolitana, en Caracas.

El pasado 5 de marzo, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, firmó acuerdos con Shell en materia de petróleo y gas durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien se encontraba de visita en el país caribeño.

Nutt dijo sentirse "muy contento" con la entrada de Shell, así como con los acuerdos que, dijo, está haciendo Vepica con la empresa estadounidense KBR.

"Es una compañía muy, muy grande americana con la cual hemos trabajado en el pasado y nosotros también estamos haciendo acuerdos con ellos para que los alcances que no podemos hacer aquí localmente ellos nos apoyen", agregó.

Según dijo el pasado viernes el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, el acuerdo firmado por el Gobierno con Shell incluye una alianza "técnico-financiera" para desarrollar una división de la empresa estatal en la región oriental de Monagas.

Venezuela abrió su industria petrolera al capital privado y extranjero con una sustancial reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos en pleno acercamiento con Estados Unidos.

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes de marzo del de Interior.

En 2025, la producción de crudo venezolana, que llegó a 1,081 millones de barriles, sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando había caído hasta los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 barriles diarios, según cifras oficiales.