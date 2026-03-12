Empresas proyectan grandes oportunidades laborales con la apertura petrolera de Venezuela

Elizabeth Rodríguez, representante de la transnacional SLB (anteriormente Schlumberger), dijo a EFE que la empresa prevé un "crecimiento exponencial" en el país, donde opera desde hace 97 años, y que se va a necesitar "mucho talento humano en diferentes áreas para cubrir las operaciones y todo lo que se viene".

"El objetivo que hay es incrementar la producción nacional y para ello necesitamos el recurso humano, el talento humano", dijo tras un foro sobre oportunidades de empleo en el área de los hidrocarburos, organizado por la Universidad Metropolitana, en Caracas.

SLB, de origen francés, tiene hoy 80 trabajadores en Venezuela, un 98 % menos respecto a 2015, cuando el país ya registraba una contracción de su economía que comenzó el año anterior a ese y que se prolongó hasta 2020, con una caída acumulada del 75 %, según estimaciones independientes.

Pero hoy la nación, según Elizabeth Rodríguez, vive una apertura de su industria petrolera y una "transición histórica" que, sostuvo, necesitará profesionales, que apuesta sean venezolanos en su mayoría, sin cerrar las puertas al talento extranjero.

La representante de SLB estima que la empresa genere entre 300 y 400 nuevos puestos de trabajo, dependiendo de las operaciones, del ritmo de crecimiento y los requerimientos de la industria.

Por su parte, el director ejecutivo de Vepica, Juan Nutt, dijo sentirse "súper entusiasmado" por todas "las oportunidades que vienen en el sector", que necesitará "la participación y el entusiasmo" también de los jóvenes estudiantes y próximos profesionales, parte del público que se encontraba en el foro.

"Empresas internacionales de petróleo ya tienen sus planes para empezar a trabajar agresivamente y eso en los próximos meses lo vamos a ver", expresó.

Nutt indicó a EFE que en 2015 la empresa tenía 1.500 empleados directos y hoy unas 200 personas, una reducción del 86 %, pero espera que en el corto plazo ese número se incremente dos o tres veces "sin ningún problema".

El pasado enero, semanas después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro en territorio venezolano, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera.

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes de marzo del secretario de Interior, Doug Burgum, quien acompañó la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.