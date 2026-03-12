En coma exmiembro de Constituyente chilena por paliza que se investiga como delito de odio

Según la investigación preliminar, Rojas Vade podría haber sido víctima de un intento de secuestro y la motivación habría sido política, ya que al parecer los agresores dejaron pintadas con lemas políticos en su cuerpo.

"Tenemos bastantes líneas de investigación, está amarrado en sus manos, atado, botado y golpeado, por lo tanto había participación claramente de terceros, así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesiones”, agregó.

En la misma línea, el subcomisario Hassel Barrientos, de la división Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) "no hay antecedentes de disparos o de evidencia respecto a uso de armas de fuego en este caso en particular. Hay un proceso en curso", afirmó sin confirmar ni negar que se trate de un delito de odio

Radio Biobio, la emisora más grande del país, asegura por su parte que en el cuerpo de Rojas Vade dejaron escrito 'No+zurdos' y 'Viva Kast'.

María Sedini, portavoz del nuevo Gobierno, encabezado por el ultraderechissta José Antonio Kast, aprovechó el incidente para impulsar la agenda de seguridad del nuevo mandatario, que ha llegado al poder con la promesa de mano dura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es una noticia tremenda, horrible y la verdad es que esperamos tener todas las antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar y esto lamentablemente esta es una más de las situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad", afirmó en declaraciones a Radio Infinita.

"Están pasando cosas que son inaceptables y que se requiere tomar medidas", agregó.

Rojas, conocido popularmente como Pelao Vade y quien saltó a la fama en las manifestaciones de 2019 por protestar con llamativos carteles contra los altos costos de los tratamientos de quimioterapia, reconoció a principios de septiembre de 2021 que en realidad no padecía cáncer, pese a haber basado en esa enfermedad su campaña para ser elegido constituyente.

Un proceso acordado por los partidos políticos con representación parlamentaria para reformar la Constitución en vigor desde la dictadura -ligeramente enmendada en democracia- que fracasó al ganar el NO en los dos referéndum, celebrados en 2022 y 2023.