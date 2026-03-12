España apoya la soberanía e integridad territorial del Líbano en plena ofensiva de israel

El ministro, que dio cuenta de esta conversación a través de la red social X, apeló a que Israel y Hizbolá paren sus ataques, recalcando que "el pueblo libanés no puede ser el rehén de un conflicto externo".

Después del ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán que comenzó el pasado 28 de febrero se renovaron los enfrentamientos entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel, que deja ya más de 634 muertos, 1.586 heridos y 800.000 desplazados.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este jueves con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hizbulá continúa atacando el norte de Israel, después del lanzamiento de unos 200 proyectiles la pasada noche.

Mientras, en una llamada con líderes europeos el lunes, el presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que la escalada entre Israel e Hizbulá fue "una trampa" contra el Gobierno libanés y sus fuerzas armadas a fin de perpetrar una invasión israelí del país.