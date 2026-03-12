España califica de "ilegal" la orden de evacuación de Israel en el sur del Líbano

"España exige el fin de estas acciones así como el pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de Líbano", ha añadido el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa.

Todo ello después de que el Ejército de Israel haya ampliado aún más el perímetro del sur del Líbano en el que ordena el desplazamiento forzoso de la población, extendiéndolo hasta el río Zahrani, y mientras siguen la ofensiva aérea israelí contra el país vecino, que deja ya más de 634 muertos.

El Gobierno español ha condenado los "intensos ataques" lanzados por Israel contra el Líbano, en medio del conflicto bélico que asola a Oriente Medio, y también los "ataques indiscriminados" de la milicia libanesa de Hizbulá contra Israel que, según ha advertido, "pueden provocar una nueva espiral de violencia y sufrimiento".