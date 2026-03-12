España no teme que Trump concrete sus amenazas de embargo: "Sería el mundo al revés"

Albares restó importancia a estas amenazas al señalar, en una entrevista este jueves en la televisión pública española (TVE), que EE.UU. "hace muchos comentarios" sobre muchos países y sobre algunos presidentes, y tiene claro que "nada llevaría a una acción contra España", al recordar que la política comercial de la UE es una política común y es Bruselas quien tiene las competencias.

De todas maneras, el responsable de la diplomacia española señaló que la relación con Washington es "mutuamente beneficiosa" y el Gobierno trabaja para que siga así.

Albares dijo que Francia no ha pedido a España que participe en una operación para proteger el estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazado por Irán.

Entiende el ministro, según señaló, que "no se dan las mínimas condiciones" para poder llevarla a cabo, aunque, en todo caso, afirmó que la posición de España es conocida desde que estalló esta guerra hace dos semanas de que no iba a intervenir en nada que refuerce este conflicto, "que va a llevar al caos".

Sobre el cese ayer de la embajadora de España en Israel y la decisión de dejar al frente de la legación a la encargada de negocios, insistió en que desde que la embajadora fue llamada a consultas 'sine die' hace más de seis meses, España ha intentado mantener "las mejores relaciones posibles" con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, pese a sus "injurias y calumnias".

Como esa voluntad no ha sido correspondida -justificó-, España ha decidido rebajar la representación de la Embajada en Tel Aviv, "exactamente al mismo nivel" que tiene Israel en Madrid.