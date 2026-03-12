España traslada su apoyo a los países del Golfo por los ataques iraníes

A través de su cuenta de X, dio cuenta de estas conversaciones, en las que también se abordó la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, y les agradeció los esfuerzos que han hecho para facilitar la evacuación de españoles de la zona, cuyo número superó hoy los 7.000 ciudadanos.

Albares conversó con los ministros de Asuntos Exteriores de Catar, Arabia Saudí, Baréin, Omán y el Líbano, país sometido a los constantes bombardeos del Ejército israelí desde que hace dos semanas empezara la guerra con los ataques de EE.UU. e Israel a Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás a los Estados del Golfo.

El ministro condenó los "injustificados" ataques del régimen iraní y, en el caso del Líbano, apeló a que Israel e Hizbulá paren sus ataques, recalcando que "el pueblo libanés no puede ser el rehén de un conflicto externo".

Reiteró que la posición de España en este conflicto ha sido "clara desde el principio", según un comunicado posterior de Exteriores, y así lo defendió en estas conversaciones: "Nuestro país defiende el derecho internacional, la desescalada, la vuelta a la mesa de negociación y la paz".