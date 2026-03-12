Esuatini recibe a cuatro nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos

"En consonancia con este acuerdo, se informa a la nación que el país ha recibido otra cohorte de cuatro nacionales de terceros países provenientes de Estados Unidos. De las cuatro personas, una es originaria de Tanzania, otra de Sudán y dos de Somalia", indicó el Gobierno de Esuatini en un comunicado.

"Tras la repatriación de un ciudadano jamaiquino (Orville Isaac Etoria) en septiembre del año pasado, otro nacional ya recibió su documento de viaje y partirá del país en breve", añadió.

El Ejecutivo de Esuatini destacó la cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a la que calificó como su socio estratégico en la implementación del programa.

"El Gobierno reitera además su compromiso de garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los nacionales de terceros países mientras permanezcan en el país", concluyó.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado que los deportados carecen de acceso legal y son recluidos en prisiones de máxima seguridad sin formular cargos en su contra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las ONG han pedido a los países africanos que rechacen acuerdos de expulsión firmados con Estados Unidos y afirmado que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara al Gobierno de Donald Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.

Trump ha impulsado las expulsiones exprés y firmado acuerdos con países africanos como Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur como parte de su campaña de deportaciones masivas.

En virtud del pacto, Washington acordó pagar 5,1 millones de dólares (4,4 millones de euros) a Esuatini, según confirmó el Ejecutivo suazi a medios internacionales en noviembre.

Esuatini tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y que en un 60 % vive con recursos por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial.

El rey Mswati III, jefe de Estado desde 1986 y líder de la última monarquía absoluta de África, acapara el poder ejecutivo y legislativo y, aunque el país celebra elecciones cada cinco años para elegir a los miembros de la Cámara Baja del Parlamento, estos solo desempeñan el papel de consejeros del monarca.