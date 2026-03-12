Festival reclama justicia tras un año del disparo que dejó grave a fotógrafo argentino

El 12 de marzo de 2025, durante una represión policial en una protesta de jubilados frente al Congreso, Grillo recibió en la cabeza el impacto de una granada de gas lacrimógeno que le provocó heridas en el cráneo por las que transcurrió ocho meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y por las que todavía se encuentra en rehabilitación.

Luego de un año del suceso, el propio Grillo, acompañado de otras víctimas de la represión de esa jornada -como el hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien perdió la visión de un ojo durante la protesta- convocaron a un festival a celebrarse durante la tarde de este jueves frente al Congreso bajo el lema "revelando la libertad”.

"Vengan a la plaza, están todos invitados. Copemos las calles”, dijo Grillo, ya casi recuperado, en un video difundido en redes sociales.

La actividad contará con la presentación de la icónica banda de rock argentina Bersuit, entre otras, y reunirá a trabajadores de prensa, organizaciones sociales y de derechos humanos en reclamo de avances en la investigación sobre los responsables del operativo de seguridad de ese 12 de marzo.

El pasado 3 de marzo, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero.

De acuerdo con la investigación judicial, Guerrero efectuó al menos seis disparos con una pistola lanzagases de forma horizontal y apuntando hacia los manifestantes, una modalidad expresamente prohibida por los protocolos de uso de ese tipo de armamento.

El efectivo está procesado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad, una imputación que quedó firme tras el fallo de Casación y que acerca el expediente a la etapa de juicio oral.

La querella impulsada por la familia de Grillo insiste en ampliar la investigación hacia la cadena de mandos del operativo y hacia los responsables políticos de la represión, entre los que señala a la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.

Días después de aquella jornada, que terminó con 46 manifestantes heridos y 124 detenidos, Bullrich defendió el accionar policial y aseguró que Guerrero había disparado en dirección al cielo, con un ángulo de 45 grados, en expresa contradicción con lo que se observa en los registros fílmicos y fotográficos de la jornada.