Finlandia cree que el endurecimiento de la retórica rusa se debe a su difícil situación

Este informe de carácter anual, que analiza las actividades de influencia informativa, se basa en fuentes que representan al Estado ruso y en los medios de comunicación estatales, un canal clave para las actividades de influencia de Moscú.

"Rusia tiende a endurecer su retórica hacia sus oponentes a medida que su propia situación se vuelve más difícil. Además, la capacidad de Rusia para persuadir a Europa es muy limitada en este momento, lo que le deja pocas alternativas a las amenazas y los intentos de ejercer presión", señaló.

El informe incidió en que las sombrías perspectivas de la economía rusa, las consecuencias de la guerra de Ucrania sobre la sociedad y los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa han empeorado la situación de Rusia, a lo que se suma la falta de avance de las tropas rusas en el frente.

Según el documento, el endurecimiento del discurso hacia Finlandia se debió principalmente a las acciones del país nórdico como parte de la OTAN, entre ellas la creación de nuevas capacidades militares y el establecimiento de estructuras de mando aliadas en territorio finlandés.

Además, a Rusia le enojó el papel prominente del presidente finlandés, Alexander Stubb, en el debate internacional sobre política exterior y de seguridad, que enfatizó la soberanía de Ucrania y la responsabilidad de Rusia en la guerra de agresión contra Kiev.

"Rusia ha reaccionado ante esto con burlas y agresividad, en un intento por restar importancia a la posición del presidente Stubb", señaló el informe.

También resaltó que Moscú reaccionó "con especial contundencia" cuando Finlandia puso de manifiesto hechos históricos, ya que Rusia ha creado su propia narrativa histórica para conculcarla a sus ciudadanos y tratar de mantener la unidad del país.

"El hecho de que Finlandia se atreva a desafiar esta narrativa es visto en Rusia como una agresión", afirmó el texto.

El Kremlin también considera una agresión y una amenaza los esfuerzos para reforzar las capacidades de defensa de la OTAN, las maniobras militares en el flanco este europeo -aunque llevan muchos años realizándose- e incluso las actividades de preparación y defensa civil.

Al mismo tiempo, la retórica de Moscú ha utilizado a Finlandia para justificar la guerra de Ucrania ante la opinión pública y tratar de dar legitimidad a sus aspiraciones territoriales, poniendo como ejemplo la invasión soviética del país nórdico en 1939.

Según Moscú, la cesión de territorios a la URSS por parte de Finlandia tras la Guerra de Invierno es un buen ejemplo de cómo se podría poner fin en poco tiempo a la guerra de Ucrania si Kiev también estuviera dispuesto a hacer concesiones territoriales en el este del país.