Fiscalía Militar israelí retira cargos a los soldados detrás de abusos a un preso gazatí

Offir alegó para poner fin a la imputación "la complejidad de la base probatoria existente", mencionando que el palestino abusado en prisión fue devuelto a Gaza; así como la "dificultad para transferir" ciertos materiales de la investigación policial a los acusados, lo que podría dañar su derecho a un juicio justo, según un comunicado del Ejército.

El texto menciona como un impedimento las "circunstancias extremadamente excepcionales y sin precedentes" causadas por "la conducta" de ciertos altos funcionarios del Cuerpo del Fiscal General, en una clara alusión velada a Tomer-Yerushalmi.

"La decisión profesional del fiscal general militar es que la acumulación de todas estas circunstancias excepcionales y su efecto sobre los derechos fundamentales de los acusados ​​exige la retirada de la acusación", dice la nota.

El comunicado indica que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, fue informado de esta decisión y recibió "instrucciones para extraer lecciones y tomar todas las medidas necesarias para evitar que se repitan casos similares".

El ministro de Defensa, Israel Katz, celebró la decisión de la Fiscalía Militar de archivar el caso y acusó a Tomer-Yerushalmi de haberlo iniciado para "difamar" a los militares.

El caso Sde Teiman comenzó en febrero del año pasado, cuando cinco reservistas fueron acusados ​​de abusos con agravantes y de causar lesiones graves a un detenido palestino.

Los casos de condenas de soldados o reservistas israelíes por actos violentos o por causar la muerte de palestinos son casi inexistentes.

El preso víctima de los abusos de los uniformados "llegó al hospital en un estado potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto", reveló la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos. Según la acusación, los cinco golpearon al detenido, le aplicaron descargas eléctricas, le fracturaron costillas y le violaron con un objeto metálico.

Los arrestos provocaron violentas protestas frente a la cárcel de Sde Teiman, alentadas por algunos ministros ultraderechistas como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, o el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos partidarios de torturar a los palestinos detenidos y de restaurar la pena de muerte.

En su carta de renuncia, Tomer-Yerushalmi declaró ser la responsable de la filtración del vídeo en el que, protegidos por escudos antidisturbios, los reservistas cometen estos actos.

"Autoricé la divulgación del material a los medios de comunicación en un intento por contrarrestar la falsa propaganda dirigida contra las autoridades militares encargadas de hacer cumplir la ley", dijo en la misiva.