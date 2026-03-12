Fiscalía Militar israelí retira cargos a los soldados detrás de abusos a un preso gazatí

Offir alegó para poner fin a la imputación "la complejidad de la base probatoria existente", mencionando que el palestino abusado en prisión fue devuelto a Gaza; así como la "dificultad para transferir" ciertos materiales de la investigación policial a los acusados, lo que podría dañar su derecho a un juicio justo, según un comunicado del Ejército.
El texto menciona como un impedimento las "circunstancias extremadamente excepcionales y sin precedentes" causadas por "la conducta" de ciertos altos funcionarios del Cuerpo del Fiscal General, en una clara alusión velada a Tomer-Yerushalmi.
"La decisión profesional del fiscal general militar es que la acumulación de todas estas circunstancias excepcionales y su efecto sobre los derechos fundamentales de los acusados exige la retirada de la acusación", dice la nota.
El comunicado indica que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, fue informado de esta decisión y recibió "instrucciones para extraer lecciones y tomar todas las medidas necesarias para evitar que se repitan casos similares".
El ministro de Defensa, Israel Katz, celebró la decisión de la Fiscalía Militar de archivar el caso y acusó a Tomer-Yerushalmi de haberlo iniciado para "difamar" a los militares.
El caso Sde Teiman comenzó en febrero del año pasado, cuando cinco reservistas fueron acusados de abusos con agravantes y de causar lesiones graves a un detenido palestino.
Los casos de condenas de soldados o reservistas israelíes por actos violentos o por causar la muerte de palestinos son casi inexistentes.
El preso víctima de los abusos de los uniformados "llegó al hospital en un estado potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto", reveló la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos. Según la acusación, los cinco golpearon al detenido, le aplicaron descargas eléctricas, le fracturaron costillas y le violaron con un objeto metálico.
Los arrestos provocaron violentas protestas frente a la cárcel de Sde Teiman, alentadas por algunos ministros ultraderechistas como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, o el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos partidarios de torturar a los palestinos detenidos y de restaurar la pena de muerte.
En su carta de renuncia, Tomer-Yerushalmi declaró ser la responsable de la filtración del vídeo en el que, protegidos por escudos antidisturbios, los reservistas cometen estos actos.
"Autoricé la divulgación del material a los medios de comunicación en un intento por contrarrestar la falsa propaganda dirigida contra las autoridades militares encargadas de hacer cumplir la ley", dijo en la misiva.