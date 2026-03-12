Fráncfort cae un 0,21 % pese a que el Brent superó los 101 dólares

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una bajada del 0,21 % en 23.589,65 puntos.

El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, subió más del 10 % y superó los 101 dólares después de que el nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Jameneí, anunciara que el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo de todo el mundo, debe permanecer cerrado.

El aumento de los precios de la energía lastra el crecimiento económico y eleva la inflación.

La empresa de venta de moda por internet Zalando se disparó un 9,5 %, hasta 22,02 euros, después de presentar unos resultados que fueron mejores de lo previsto y anunciar recompras de acciones propias por valor de hasta 300 millones de euros.

El distribuidor de químicos Brenntag subió un 5,1 %, hasta 49,08 euros, después de decir que va a intensificar su ahorro porque prevé viento en contra en 2026 también, y BASF avanzó un 4,6 %, hasta 48,45 euros.

La compañía de energía RWE ganó un 3,8 %, hasta 55,60 euros, después de presentar buenos resultados y elevar el dividendo, y el fabricante de camiones Daimler Truck subió un 4,1 %, hasta 43,73 euros, pese a sus problemas por los aranceles en Estados Unidos, porque los libros de pedidos son buenos.

Deutsche Bank perdió un 5,3 %, hasta 25,71 euros, y Commerzbank cayó un 4,1 %, hasta 30,23 euros, porque aumenta el riesgo de impago de créditos tras el aumento de los precios de la energía y de la inflación y si los bancos centrales suben sus tipos de interés.