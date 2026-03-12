Hong Kong detiene a dos hombres por blanqueo de 600 millones de dólares y narcotráfico

Los agentes centraron sus pesquisas en un varón local de 66 años y abrieron una investigación financiera al detectar que su perfil económico resultaba “altamente incongruente” con el volumen de transacciones registradas.

Se sospecha que gestionó dinero procedente de actividades delictivas mediante sociedades locales y participó en operaciones de lavado entre abril de 2022 y febrero de 2026.

Tras una exhaustiva investigación, este jueves los oficiales de Aduanas registraron una vivienda particular y decomisaron teléfonos móviles y abundante documentación bancaria.

En un segundo registro en la sede comercial de una de las empresas investigadas, incautaron un talonario de cheques, efectivo, tarjetas bancarias y un importante alijo de drogas peligrosas: cogollos de cannabis, productos de aceite de cannabis, cocaína, metanfetamina, ketamina y pastillas de MDMA, junto con material de empaquetado y aparatos de inhalación.

Además, se requisaron unos 9.000 cigarrillos sin derechos pagados y aceite de nicotina sospechoso. En ese mismo lugar fue detenido un segundo individuo de 36 años.

Las autoridades confirmaron que proseguirán las pesquisas al amparo de la Ordenanza de Delitos Organizados y Graves (OSCO), la Ordenanza de Drogas Peligrosas, la Ordenanza de Mercancías Sujetas a Derechos y la de Farmacia y Venenos, sin descartar nuevas detenciones.

Según la legislación OSCO, comete delito quien trate con cualquier bien sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que representa, total o parcialmente, directa o indirectamente, los beneficios de un crimen punible.

La pena máxima prevista es una multa de 5 millones de dólares hongkoneses (638.800 dólares estadounidenses), 14 años de prisión y la posible confiscación de los beneficios del delito.