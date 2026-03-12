Iberia plantea un expediente de regulación de empleo voluntario para 996 trabajadores

Un expediente de regulación de empleo (ERE) es un procedimiento legal en España que permite a una empresa despedir o suspender a un grupo de trabajadores o reducir su jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

El número de personas que podrían acogerse al ERE de Iberia es de 996, de las que 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).

Este jueves se constituyó la comisión negociadora, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores.

La dirección de Iberia cree que hay causas suficientes ajustadas a la ley para dar este paso, basadas en la necesaria renovación de perfiles que exige el proceso de transformación de la compañía recogido en su Plan de Vuelo 2030.

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, dijo el pasado 27 de febrero en la presentación de resultados de IAG -el grupo al que pertenece la española junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- que el objeto no es tanto reducir la plantilla de la compañía como renovar los perfiles profesionales.

Con una flota de 168 aviones, Iberia vuela a 145 ciudades y da empleo a 10.568 personas. En 2027 cumplirá su centenario.