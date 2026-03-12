India estudia si puede suministrar combustible a vecinos del sur de Asia en plena crisis

"Hemos recibido una solicitud del Gobierno de Bangladés para el suministro de diésel (…) y también peticiones de otros países, incluidos Sri Lanka y Maldivas, que estamos examinando teniendo en cuenta nuestros propios requisitos energéticos y la disponibilidad", afirmó este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

Las declaraciones se producen después de que Daca solicitara recientemente 50.000 toneladas adicionales de diésel a la India para los próximos meses, en un contexto de preocupación por posibles interrupciones del suministro energético.

La India, que importa el 80 % del crudo en su mercado, mantiene desde hace años acuerdos para exportar combustibles refinados a varios países vecinos y se ha consolidado como uno de los principales proveedores regionales de productos petrolíferos.

El Gobierno indio ha tratado de transmitir calma sobre el impacto interno de la crisis energética, afirmando que sus reservas son suficientes y que siempre priorizarán a sus propios ciudadanos.

La secretaria conjunta del Ministerio de Petróleo y Gas Natural, Sujata Sharma, aseguró el miércoles que alrededor del 70 % de las importaciones de crudo de la India procede actualmente de rutas que no pasan por el estrecho de Ormuz, que se mantiene congelado por la crisis en Irán.

Según Sharma, la India importa crudo de unos 40 países y las compañías petroleras han asegurado cargamentos de diversas procedencias para garantizar el suministro, incluido petróleo ruso, que ahora cuenta con el aval de Estados Unidos para contribuir a "estabilizar" el mercado global, según la Casa Blanca.

A pesar de los mensajes de calma del Gobierno, el sector de la restauración advierte de que la escasez de gas licuado de petróleo (GLP) ya está generando una crisis notable en muchos negocios de todo el país.

La Asociación Nacional de Restaurantes de la India, que representa a más de 500.000 establecimientos, alertó de que numerosos restaurantes y hoteles se encuentran al borde del cierre ante la dificultad para conseguir bombonas de gas para cocinar.