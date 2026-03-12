Irán amenaza a tropas de EE.UU. y anuncia nuevos ataques contra objetivos israelíes

En un comunicado difundido por medios iraníes, el cuerpo militar anunció el lanzamiento de una nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada 'Promesa Sadeq 4', dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses.

Según la IRGC, la 44 oleada de dicho operativo incluyó una "intensa lluvia" de misiles Kheibar Shekan, misiles balísticos de medio alcance desarrollados por Irán con ojivas de una tonelada, contra lo que describió como objetivos del "ocupante sionista".

El comunicado asegura que varios puntos de Jerusalén oeste, Tel Aviv y Eilat, en Israel, fueron alcanzados durante el ataque, que Teherán vinculó con la conmemoración de combatientes muertos y con la proximidad del Día de Al Quds, jornada anual de apoyo a la causa palestina celebrada este 13 de marzo.

La Guardia Revolucionaria también afirmó haber atacado instalaciones militares estadounidenses en la región, entre ellas la base aérea Muwafaq al-Salti, en Jordania, así como otras posiciones en Manama (capital de Bahréin) y Erbil (en el Kurdistán, al norte de Irak), mediante misiles y drones.

Asimismo, sostuvo que sistemas de defensa aérea del llamado "frente de resistencia" derribaron un avión cisterna estadounidense mientras repostaba a un caza, causando la muerte de seis tripulantes.

Sin embargo, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó el jueves de que un avión cisterna KC-135 sufrió un accidente en el oeste de Irak mientras participaba en operaciones relacionadas con la ofensiva contra Irán y aseguró que el siniestro "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo".

El incidente se produce en plena segunda semana de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en un conflicto que ha elevado la tensión en todo Oriente Medio.