Irán exige coordinación previa para el paso de buques por Ormuz tras orden de cierre

El portavoz del Ministerio, Ismail Baghaei, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia Mehr que los barcos que quieran atravesar el estrecho "deben coordinarse con la Marina iraní para preservar la seguridad de la navegación".

El diplomático explicó que las autoridades iraníes actúan como "guardianas del estrecho de Ormuz" y que su inseguridad "no beneficia a nuestro país", y lamentó que esta situación haya sido "impuesta" por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Hoy mismo, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, afirmó que su país mantendrá bloqueado de Ormuz en aplicación de las órdenes del nuevo líder supremo.

Las declaraciones de los dos responsables iraníes se producen después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmara en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz "debe permanecer cerrado".

Pese a esas declaraciones, aparentemente contradictorias, las autoridades iraníes aplican un bloqueo parcial al estrecho de Ormuz, bautizado como "cierre inteligente", que solo permite el paso de buques autorizados por Teherán y ataca a los que no cuentan con su permiso.

El tráfico en Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente interrumpido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.