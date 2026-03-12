Irán mantendrá bloqueo del estrecho de Ormuz tras orden de Jameneí, según comandante naval

El responsable militar iraní advirtió en la red social X que Irán infligirá "los golpes más duros al enemigo agresor", en referencia a Estados Unidos e Israel.

La declaración de Tangsiri se produce minutos después de que el nuevo líder supremo de Irán afirmara en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz "debe permanecer cerrado".

Jameneí hizo esta declaración en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal, en medio de la escalada de tensiones regionales.

El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente interrumpido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la subida del petróleo provocada por la guerra de su país e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, e insistió en que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.