Israel amplía la orden de desplazamiento del sur del Líbano hasta el río Zahrani

"¡Pueblo del sur del Líbano! Deben trasladarse inmediatamente al norte del río Zahrani", llamó el portavoz castrense. El Zahrani se encuentra en torno unos 15 kilómetros más al norte que el río Litani, hasta donde se extendía hasta ahora la orden de desplazamiento.

Las fuerzas armadas israelíes justificaron la extensión de las órdenes de desplazamiento, que ya han llevado al movimiento forzoso de cientos de miles de personas, por la actividad del grupo chií libanés Hizbulá que "obliga a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar con contundencia contra él, especialmente en sus zonas".

La orden expande entre 10 y 15 kilómetros en función de la ubicación la profundidad a la que hasta ahora operaban las tropas israelíes, que desde que retomaron la escalada contra Hizbulá ocupan varias posiciones en el sur del país.

Ya el miércoles por la mañana, Israel desplazó desde Gaza y sus alrededores a la Brigada Golani, un conocido cuerpo de infantería, a la frontera con el Líbano, en anticipo de un incremento de sus operaciones en el país vecino.

En la mañana de este jueves, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó a las fuerzas armadas prepararse "para expandir la actividad" en el Líbano, en lo que defendió como una actuación para "restaurar la paz y la seguridad" de las comunidades fronterizas.

También amenazó con ocupar territorio libanés si el Gobierno de Joseph Aoun no evitaba que Hizbulá atacara Israel.

La expansión de la ofensiva terrestre israelí en el Líbano se produce después del mayor ataque del grupo chií contra el norte de Israel, con el lanzamiento durante la noche de 200 proyectiles que sorprendieron a la población, pero no causaron víctimas mortales.

La ofensiva aérea israelí contra el Líbano deja ya más de 634 muertos, 1.586 heridos y 800.000 desplazados, que podrán aumentar tras la expansión de las órdenes de desplazamiento.