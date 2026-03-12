Israel anuncia una nueva "oleada de ataques" en Beirut

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han iniciado una oleada de ataques contra la infraestructura terrorista de Hizbulá en Beirut", dice en un escueto comunicado.

Estos nuevos ataques se producen después de que esta madrugada al menos doce personas murieran y otras 28 resultaran heridas en un ataque israelí contra una zona de playa en la ciudad con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

Alrededor de una hora antes de que anunciara la nueva ola de ataques, el Ejército israelí ordenó evacuar una zona del centro de Beirut, la primera advertencia que lanza sobre el corazón de la capital libanesa desde que empezaron sus ataques al Líbano contra la milicia chií Hizbulá.

En un mensaje, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, señalaba como blanco del ataque un edificio junto a la Universidad Sant Joseph, ubicada en el barrio de Bashura, y advertía a sus habitantes de que se alejaran de allí en un radio de 300 metros.

El ocurrido esta madrugada en la zona de playa de Beirut fue el tercer bombardeo dentro de los límites administrativos de la capital desde que el 2 de marzo Israel lanzó una intensa campaña aérea contra el Líbano.

El último de ellos había tenido lugar el miércoles contra un edificio en el céntrico barrio de Aisha Bakkar, donde se registraron importantes daños materiales en varios apartamentos y cuatro personas resultaron heridas, según el último balance oficial.

Tres días antes, otro ataque alcanzaba una habitación del Hotel Ramada, en la zona del paseo marítimo de la ciudad, matando a cuatro personas que Israel identificó como altos mandos encargados del Líbano en las denominadas Fuerza Quds, parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

La acción de esta noche coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que ha causado ya al menos 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.