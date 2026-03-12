Israel ordena por primera vez evacuar una zona del centro de Beirut

En un mensaje, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, señala como blanco del ataque un edificio junto a la Universidad Sant Joseph, ubicada en el barrio de Bashura, y advierte a sus habitantes de que se alejen de allí en un radio de 300 metros.

"Ustedes se encuentran cerca de una instalación perteneciente al grupo terrorista Hizbulá, contra el cual operarán las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", dice.

Es la primera vez que el Ejército israelí emite una orden de evacuación contra una zona del centro de la capital, aunque ya se ha registrado algún ataque, sin aviso previo, en el corazón de Beirut.

Al menos doce personas murieron y otras 28 resultaron heridas la madrugada de este jueves en un ataque israelí contra una zona de playa en la ciudad con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

Este fue el tercer bombardeo dentro de los límites administrativos de la capital desde que el 2 de marzo Israel lanzó una intensa campaña aérea contra el Líbano.

El último de ellos había tenido lugar el miércoles contra un edificio en el céntrico barrio de Aisha Bakkar, donde se registraron importantes daños materiales en varios apartamentos y cuatro personas resultaron heridas, según el último balance oficial.

Tres días antes, otro ataque alcanzaba una habitación del Hotel Ramada, en la zona del paseo marítimo de la ciudad, matando a cuatro personas que Israel identificó como altos mandos encargados del Líbano en las denominadas Fuerza Quds, parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

La acción de esta noche en Ramlet al Bayda coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que ha causado ya al menos 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.