Jefa de la OIM alarmada por ataque que causó muertos y heridos entre desplazados libaneses

“Muchos desplazados, que han sido forzados a hacer de las calles de Beirut sus hogares, han huido sin nada más que la ropa que llevaban y están durmiendo en tiendas de campaña que no ofrecen ninguna protección contra los peligros de un bombardeo”, denunció Pope, alarmada ante el ataque.

La directora general recordó que ni los civiles, ni sus refugios, ni sus infraestructuras, deben ser nunca el objetivo de las hostilidades militares.

Tras las órdenes de evacuación, más de 800.000 personas en el Líbano se encuentran desplazadas: unas 125.000 viven en refugios colectivos del gobierno y el resto están con familias, amigos y comunidades de acogida o permanecen sin refugio adecuado, en la calle, “poniéndoles en un grave riesgo”, advirtió Pope.

La directora general de la OIM alertó también del colapso de las infraestructuras y los servicios sociales del Líbano, debilitados por los conflictos anteriores y una prolongada crisis económica.

“La asistencia inmediata es esencial para prevenir un mayor colapso humanitario”, afirmó.