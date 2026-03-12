Juan Diego Flórez regresa al Liceu con un recital junto al pianista Vincenzo Scalera

Flórez interpretará un programa con obras de Mozart, Rossini, Jules Massenet y Charles Gounod y en la segunda parte incorporará romanzas de zarzuela de Ruperto Chapí, Amadeo Vives y José Serrano, para finalizar con piezas de Verdi.

Además, habrá intervenciones pianísticas con obras de Ernesto Lecuona y Franz Liszt ejecutadas por Scalera, con quien el tenor mantiene una larga colaboración artística.

Con una carrera marcada por el éxito y el reconocimiento internacional, Flórez está considerado como uno de los grandes tenores de la actualidad, con actuaciones en los principales escenarios de ópera del mundo, desde el Metropolitan Opera de Nueva York a la Royal Opera House de Londres, la Vienna State Opera de Viena, la Opéra National de París y el Teatro alla Scala de Milán.

La pasada temporada cautivó al público del Liceu en su interpretación de Tony en 'West Side Story', de Leonard Bernstein, en una versión concierto junto a Nadine Sierra y Gustavo Dudamel a la batuta.