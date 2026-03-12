Juan Guaidó dice que Ley de Amnistía debe "redactarse bien" porque aplica al chavismo

"Cuando ellos hablan de Ley de Amnistía más bien deberían redactarla bien porque les aplica a ellos también, para nosotros esa Ley también es para ellos", dijo a EFE tras su participación en el lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo en Santiago.

Guaidó y la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, viajaron a Chile invitados por el recién posesionado presidente, el ultraderechista José Antonio Kast, a su investidura el pasado miércoles.

El político venezolano, de 42 años, respondió al anuncio del jefe del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez, quien dijo que políticos exiliados han solicitado acogerse a la amnistía general, aprobada hace dos semanas en el Parlamento del país caribeño.

“El mensaje al régimen es que redacten bien su Ley porque esa aplica a los que realmente han cometido delitos en Venezuela”, apuntó Guaidó.

El exdiputado aseguró que "ni María Corina, ni Leopoldo, ni mi persona hemos cometido delito alguno", en torno a las imputaciones que han recibido por traición a la patria y usurpación de funciones, en el caso de Guaidó, cuando ejerció como "presidente encargado", entre 2019 y 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La amnistía va mucho más allá, en este caso, Venezuela, es la reconciliación del país, la justicia transicional, es decir que tiene todo que ver con ese ejercicio, sería insuficiente o descontextualizado ver ese instrumento como una Ley en sí y no como un proceso", agregó.

Sobre el reciente reconocimiento oficial por parte de la Administración de Donald Trump al Gobierno de Delcy Rodríguez, el opositor señaló que "hay una transición en Venezuela, se ha dicho también de que si no cooperan van a sufrir el mismo destino que Nicolás Maduro".

Guaidó añadió: "No hay ingenuidad por parte de Estados Unidos y tampoco del continente".

"Se ha dicho de la necesidad de una elección, el marco que puso el Secretario de Estado (de EE.UU) con respecto a transición, recuperación y estabilización, así que confiamos plenamente en ese marco de trabajo y que los venezolanos vamos a poner de nuestra parte. Es mayoría los venezolanos que quieren cambio", aludió.

El exparlamentario se refirió a la liberación de presos políticos en su país.

"Ha habido todo tipo de acusaciones y tesis, incluso, de liberar a alguien que ayudó a una persona a salir de Venezuela, ya en sí mismo habla de lo dantesco de la persecución política", comentó.

Guaidó burló a finales de febrero de 2019 una orden de prohibición de salir de Venezuela cuando se presentó en la ciudad colombiana de Cúcuta para liderar un intento por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.

"El reconcomiendo de más de 1.000 presos políticos en Venezuela habla del talante de ese régimen”, concluyó.