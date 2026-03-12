Juez desestima parte de una demanda contra Trump por fondos retenidos al proyecto Gateway

El pasado octubre, el Departamento de Transporte de EE.UU. retuvo unos 205 millones de dólares destinados a la Comisión de Desarrollo de Gateway para revisar si se estaba cumpliendo con la nueva reglamentación del Gobierno de Trump que prohíbe las políticas que buscan favorecer la contratación basadas en raza y sexo (DEI).

Debido a que los fondos seguían retenidos y la obra se había paralizado, las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey y el consorcio encargado del proyecto, que emplea a unas mil personas, demandaron el pasado febrero en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, que ordenó la entrega del dinero.

Este jueves, el juez Richard Hertling del Tribunal de Reclamaciones Federales desestimó parte de otra demanda que presentó la Comisión en ese foro contra el Departamento de Transporte por incumplimiento de contrato porque ya se habían entregado fondos y reanudado el proyecto.

"La reclamación del demandante, tal como está ahora, es discutible", señaló el juez Hertling, quien indicó además que la agencia federal había violado los acuerdos al incumplir con el pago de los 205 millones de dólares.

No obstante, dos de los ocho cargos presentados contra la Administración Trump continuarán su curso. El que pide indemnización al Departamento de Transporte por los costos incurridos al tener que paralizar la obra y el que acusa a esa agencia de incumplir el "deber implícito de buena fe y trato justo" del contrato.

Tras conocer la decisión del tribunal, la gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, se mostró complacida de que otro tribunal haya fallado contra la Administración Trump en este caso.

"Hemos luchado repetidamente contra el corte ilegal de fondos de Donald Trump para el proyecto del Túnel Gateway y hemos ganado, para los trabajadores y para los 200.000 pasajeros diarios que necesitan el túnel Gateway", dijo en un comunicado.

"Seguiremos luchando y seguiremos ganando si Donald Trump vuelve a intentar cortar ilegalmente la financiación", aseguró.