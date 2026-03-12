Kast acuerda con EEUU impulsar la cooperación en minerales críticos y tierras raras

La Cancillería chilena explicó en un comunicado que la declaración conjunta establece "consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes" y que la primera de ellas "se realizará dentro de los próximos 15 días".

Las consultas buscarán, entre otras cosas, "abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras y la identificación conjunta de proyectos", así como "gestionar la chatarra" y "explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión".

"El texto considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países (...) y busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro", apuntó el Ministerio chileno.

Los minerales críticos (litio, cobre, cobalto, niquel) y las tierras raras son esenciales para la transición energética y la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

Chile es el mayor productor de cobre del mundo y concentra además cerca de un tercio de las reservas globales de litio.

La firma del acuerdo se celebró tras la reunión que mantuvo Kast, en su primer día como mandatario, con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landauen, quien encabezó la delegación del país norteamericano en la investidura del exdiputado ultracatólico.

La reunión tuvo lugar en medio de la disputa entre China, el principal socio comercial de Chile, y Estados Unidos, su mayor inversionista extranjero, por la hegemonía mundial y en plena polémica en torno a un proyecto de cable chino submarino, que se saldó con la sanción por parte de Washington a tres funcionarios chilenos.

Mantener los equilibrios entre ambas potencias es uno de los principales retos diplomáticos y económicos de Kast.

Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos.

Kast señaló en reiteradas ocasiones antes de la investidura que su intención es "llevarse bien con todos", pero es uno de los principales aliados de Trump en la región y el fin de semana pasado viajó a Miami para participar en la cumbre organizada por el republicano para frenar el avance chino en Latinoamérica.

Washington suscribió el pasado febrero acuerdos sobre minerales críticos con once países, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador.