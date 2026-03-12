Kast dice que el "coraje y valentía” de María Corina Machado son motivadores

"Tu coraje, tu valentía, nos motiva a todos: cómo, en un país donde prima la tiranía, el odio y la opresión, una mujer saca adelante el alma de la patria", dijo el exdiputado ultracatólico, que había invitado a la Premia Nobel de la Paz a su investidura este miércoles.

Ambos volvieron a coincidir este jueves en Santiago, en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo en honor al exmandatario conservador, que gobernó Chile en dos periodos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022) y falleció a los 74 años en un accidente de helicóptero en 2024.

"Varios de los que fuimos parlamentarios íbamos con la plaquita de 'Venezuela libre' y estoy seguro de que el presidente Piñera estaría muy feliz. Gracias por esa perseverancia", agregó Kast, que ayer se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha y pinochetista en llegar al poder en democracia.

Machado, que fue ovacionada por el público, recordó en su discurso su estrecha amistad con el expresidente Piñera y explicó lo que significó para ella su muerte.

"Sentí un vacío inmenso, no solo perdí un amigo, sino que Venezuela perdió un aliado fundamental y el mundo a un líder que ha dejado una huella más allá de las fronteras", destacó la líder opositora, quien horas antes recibió las llaves de la ciudad de Santiago y fue nombrada 'Visitante Ilustre'.

Machado, que salió de Venezuela en diciembre del año pasado, recordó el "liderazgo" de Piñera en torno a la situación política de Venezuela, a donde viajó en 2015 junto a los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y México, Felipe Calderón, lo que generó tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro.

En 2019, también fue a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, al concierto benéfico organizado por el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien también acudió el miércoles a la investidura de Kast.

"Venezuela enfrenta su desafió más importante (...) No hay una sociedad que valore más la libertad que la actual venezolana", afirmó.

La opositora venezolana aseguró horas antes en un encuentro con periodistas locales y extranjeros que su intención sigue siendo regresar a Venezuela, aunque no dio fechas para su retorno, y afirmó que la Administración de Donald Trump continúa siendo un "aliado fundamental", pese a haber reconocido oficialmente al Gobierno de Delcy Rodríguez.

Machado cerrará su visita a Chile con un encuentro esta tarde que se espera masivo en un parque de Santiago, donde viven gran parte de los 700.000 venezolanos radicados en Chile, una de las comunidades más numerosas de la región.