Kast se reúne con el enviado de Trump a la investidura tras polémica por cable chino

El embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, informó de la reunión en su cuenta de X, que tuvo lugar en La Moneda (sede del Gobierno), en el primer día en la Presidencia de Kast.

"Coincidimos en una agenda ambiciosa orientada a fortalecer infraestructura estratégica, proteger la soberanía chilena y regional frente a actores malignos, y ampliar la cooperación en materia de migración ilegal", indicó el diplomático norteamericano.

El vicesecretario encabezó la delegación que viajó a Chile para representar a Estados Unidos en la toma de posesión de Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia.

La reunión tiene lugar en medio de la disputa entre China, el principal socio comercial de Chile, y Estados Unidos, su mayor inversionista extranjero, por la hegemonía mundial y en plena polémica en torno a un proyecto de cable chino submarino.

La Administración de Donald Trump canceló el pasado 20 de febrero el visado a tres funcionarios del Ejecutivo saliente, liderado por el progresista Gabriel Boric, por estar vinculados a un proyecto en fase preliminar para construir un cable de fibra óptica entre Chile y Hong Kong, al considerar que la iniciativa "socava la seguridad regional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mantener los equilibrios entre ambas potencias es uno de los principales retos diplomáticos y económicos de Kast, que esta semana se reunió también con el enviado chino a la investidura, el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Ni Hong.

Chile, el mayor exportador de cobre del mundo, es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos.

Kast, que aún no ha dicho si cancelará o seguirá adelante con el proyecto, señaló en reiteradas ocasiones antes de la investidura que su intención es "llevarse bien con todos", pero es uno de los principales aliados de Trump en la región y el fin de semana pasado viajó a Miami para participar en la cumbre organizada por el republicano para frenar el avance chino en Latinoamérica.

Ante las presiones de EE.UU., Chile ya había descartado un proyecto de telescopio chino en el desierto de Atacama y, en 2021, un acuerdo chino-alemán para fabricar pasaportes y documentos de identidad.

En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema "América para los americanos".