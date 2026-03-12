La aerolínea brasileña GOL anuncia vuelos entre Río y Nueva York, París, Lisboa y Orlando

"Queremos aprovechar el actual potencial de la aviación brasileña y, ahora como compañía aérea intercontinental, transformar el aeropuerto internacional de Río de Janeiro en nuestro nuevo hub internacional", anunció el consejero delegado de GOL, Celso Ferrer, en una rueda de prensa.

El ejecutivo explicó que las nuevas rutas serán cubiertas con las cinco aeronaves Airbus A330 recibidas este año por la compañía, con capacidad de hasta 300 pasajeros y que le permiten atender rutas de hasta 15 horas sin escala.

Los aviones fueron adquiridos por el grupo Abra, controlador de GOL y de otras aerolíneas latinoamericanas, como Avianca.

Ferrer dijo que las operaciones internacionales de GOL estaban concentradas hasta ahora en São Paulo y ahora podrán ser aumentadas significativamente con la creación del 'hub' en Río.

La actual flota le permite atender vuelos en América Latina, principalmente Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, México y República Dominicana, así como a Estados Unidos, pero los nuevos aviones de mayor autonomía le permitirán alcanzar Europa por primera vez y ofrecer vuelos sin escala a EE.UU.

Agregó que, con un aumento anual del 43 % en el número de pasajeros internacionales, Río fue el principal responsable por el récord alcanzado por Brasil en 2025, cuando el país recibió 9,2 millones de turistas extranjeros.

Según Ferrer, el 80 % de las nuevas operaciones de GOL en los últimos meses estuvo concentrado en Río, donde la compañía ya tiene cerca de un centenar de despegues diarios.

Las nuevas operaciones comenzarán en julio próximo, cuando ofrecerá tres vuelos semanales ida y vuelta entre Río y Nueva York.

Con Lisboa serán cuatro frecuencias semanales a partir del 16 de septiembre y con Orlando cuatro semanales.

Ferrer afirmó que el nuevo proceso de internacionalización es posible gracias a que GOL salió "más fuerte y eficaz" con la reestructuración financiera que concluyó el año pasado tras acogerse a la ley de quiebras en Estados Unidos.

GOL, fundada hace 25 años, llegó a ser líder en el mercado doméstico brasileño antes de la crisis provocada por la pandemia de la covid, y tras la reestructuración financiera ya ha logrado un crecimiento del 11 % en el mercado doméstico y del 30 % en el internacional.

La empresa, con 14,7 millones de pasajeros transportados el año pasado en vuelos nacionales, tiene cerca del 33 % del mercado brasileño, tan solo por detrás de Latam (40 %).