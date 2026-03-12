La AIE espera un bajón de la oferta de petróleo de 8 millones de barriles al día en marzo

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la AIE destaca que con ese conflicto estamos viviendo la mayor interrupción de suministro de la historia, y precisa que con 98,8 mb/d de media este mes, la salida de petróleo al mercado va a caer al nivel que tenía en el primer trimestre de 2022.

Esta bajada supondría una caída del 7,5 % respecto a la oferta que hubo en el mes de febrero.

Según los elementos de que dispone la agencia, los flujos que normalmente pasaban por el estrecho de Ormuz (15 mb/d de crudo y 5 mb/d de derivados del petróleo) han quedado reducidos a menos del 10 %.

Esas pérdidas sólo van a poder ser compensadas a corto plazo, y únicamente de forma muy parcial, con un aumento de producción de algunos productores que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), esencialmente Estados Unidos, Canadá, así como Rusia y Kazajistán, que recuperarán una parte del retroceso que sufrieron en febrero.

La AIE anunció este miércoles que sus 32 países miembros van a sacar hasta 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor operación de ese tipo de su historia, para tratar de compensar la interrupción del suministro por el estrecho de Ormuz y calmar el mercado.

Los mercados daban por descontado desde el lunes que la AIE iba a recurrir a sus reservas estratégicas, y eso había hecho bajar el precio del barril desde el pico que había alcanzado en la madrugada de ese día (el brent llegó a rozar los 120 dólares). Cuando el miércoles se supo que serían esos 400 millones, el barril bajó momentáneamente del listón de los 90 dólares.

Pero en las horas siguientes se puso de nuevo por encima de los 100 dólares ante las incertidumbres sobre la duración de la guerra y el tiempo en el que el estrecho de Ormuz va a seguir bloqueado y esta mañana a primera hora el brent seguía por encima de los 95 dólares.

A falta de una resolución rápida del conflicto, la agencia advierte que la liberación parcial de un tercio del total de sus reservas estratégicas "sigue siendo una medida provisional" y que el impacto final del conflicto en el mercado del petróleo y el gas dependerá de los daños en las infraestructuras energéticas y de la duración del bloqueo de ese paso marítimo fundamental.