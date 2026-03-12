La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 2,72 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 2,62 % para quedar en 111.195.224,43 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Banco Macro (-4,9 %), Telecom Argentina (-4,6 %) y Grupo Supervielle (-4,6 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Grupo Financiero Valores (+1,4 %), Cresud (+1,1 %) y Transener (+0,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron bajadas de hasta el 1,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 561 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.394,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió a 1.420 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,1 %, a 1.457,29 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,1 %, a 1.415,52 pesos por unidad.