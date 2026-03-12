La Bolsa de Milán cae un 0,71 % ante la persistencia del conflicto en Oriente Medio

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,93 %, hasta los 46.839,24 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 600 millones de acciones por un valor de unos 4.590 millones de euros (unos 5.289 millones de dólares).

El parqué milanés, en línea con el resto de mercados europeos, se vio afectado por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormúz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, tras los ataques iraníes contra buques en la zona.

Además, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó hoy que el paso por esta vía “debe permanecer cerrado”, en su primer mensaje a la nación tras su elección.

En Piazza Affari el sector financiero lideró las pérdidas, con Banca Monte Paschi Siena retrocediendo un 4,33 %, seguida de Mediobanca (-3,88 %), Unicredit (-3,74 %), el operador de telecomunicaciones Inwit (-3,54 %) y la cementera Buzzi (-3,14 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el contrario, el gigante de la defensa Leonardo encabezó las ganancias, con una subida del 5,69 %, seguido de la energética Eni (2,26 %), Telecom Italia (1,99 %), la aseguradora Generali (1,48 %) y la red eléctrica Terna (1,35 %).