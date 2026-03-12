La bolsa de São Paulo cae un 2,5 % por la inflación y la escalada bélica en Oriente Medio

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 179.284 puntos básicos y siguió la estela negativa de Wall Street y los mercados europeos, que volvieron a verse impactados por la subida del precio del petróleo.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,62 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,241 reales para la compra y a 5,242 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El corro paulista cambió de signo influenciado en parte por el dato de la inflación de febrero, que subió más de lo esperado al ubicarse en el 0,70 %, la tasa más alta desde febrero del año pasado.

Con todo, el indicador interanual bajó y se ubicó en el 3,81 %, por debajo del techo de la meta para este año, que es del 4,5 %.

El otro factor de preocupación de los agentes financieros es la guerra en Irán por los bombardeos a petroleros en el estrecho de Ormuz y la intención del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, de mantener cerrado ese paso estratégico.

En este contexto, casi todos los valores del Ibovespa acabaron la jornada en rojo.

Los peores resultados se los anotaron la red privada de educación YDUQS (-14,8 %), la Companhia Siderúrgica Nacional (-14,4 %) y la aeronáutica Embraer (-11,0 %).

Entre las pocas acciones que cerraron en positivo figuraron la productora SLC Agrícola (+4,3 %) y la petrolera estatal brasileña Petrobras, cuyos papeles ganaron entre un 0,5 % y un 1,4 % al calor de los precios disparados del crudo en el mercado internacional.

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó hoy los 35.500 millones de reales (6.800 millones de dólares), en alrededor de 4,5 millones de operaciones.