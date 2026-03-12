La bolsa española baja el 1,22 % por la subida del petróleo y las caídas en Wall Street

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, cayó 212 puntos, ese 1,22 %, y terminó de negociar en los 17.139,9 puntos. En lo que va de año, el selectivo retrocedió un 0,97 % acumulado.

El IBEX abría la sesión con pérdidas y las ha incrementado durante el transcurso de la sesión, en sintonía con el resto de bolsas europeas, ante el notable ascenso del precio del crudo durante la jornada por los bombardeos a petroleros en el estrecho de Ormuz y la intención del nuevo líder Iraní, Mojtaba Jameneí, de mantenerlo cerrado.

Al cierre de las bolsas europeas, el petróleo Brent de referencia en Europa subía el 8,39 % y se movía en los 99,7 dólares el barril, aunque llegó a superar los 101 dólares durante la sesión, mientras, el petróleo intermadio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, repuntaba el 9,13 %, hasta los 95,22 dólares por barril.