La desinflación en Argentina sigue en pausa, con aceleración de los precios en febrero

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el segundo mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,9 % en comparación con enero pasado, dato que evidencia que por noveno mes consecutivo la tasa de inflación mensual no ha desacelerado.

La inflación en Argentina acumuló en el primer bimestre del año un alza del 5,9 %, según el informe del Indec.

Entre las subidas mensuales registradas en febrero destacan las de gastos de vivienda (6,8 %), principalmente por el alza en las tarifas de gas, agua y electricidad y por el recorte de los subsidios estatales al consumo de esos servicios públicos.

Además, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas -con fuerte incidencia en el indicador- aumentaron el 3,3 % con respecto a enero, con fuertes alzas en el precio de la carne de res.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

La tasa mensual de inflación llegó a tocar un piso del 1,5 % en mayo de 2025, pero desde entonces el índice viene en aumento y el dato de febrero echan un manto de duda sobre la meta del Gobierno de Javier Milei de llegar a una tasa mensual inferior al 1 % para agosto próximo.

Al comentar los datos del IPC de febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, alegó este jueves que "la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente".

"El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del Banco Central son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales", añadió.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 26,1 %, con tasas mensuales del 2,5 % en marzo y del 2,2 % en abril, que, sin embargo, podrían ser mayores dado el panorama internacional desatado con el conflicto bélico en Oriente Medio y el impacto en el precio del petróleo.

Según LCG, por ahora "una actividad poco pujante (con un crecimiento pobre y marcadamente desigual entre sectores), la apertura comercial y el tipo de cambio estable vienen actuando como anclas" para la inflación.

Pero observó que, con una inercia elevada que deja un piso alto de inflación, en marzo se sumará la presión de los aumentos de precios estacionales y el ajuste en los valores de los combustibles por la subida del petróleo y nuevos ajustes de tarifas.

"Con una perspectiva más larga, seguimos pensando que es difícil que el nivel de inflación converja a tasas por debajo del 1 % en el corto plazo tal como proyectó el ministro Caputo", añadió LCG.