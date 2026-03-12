La editorial Babidi-Bú apuesta por el talento colombiano para crecer internacionalmente

La presencia internacional de la compañía se ha duplicado en los dos últimos años, ha anunciado la editorial sevillana en una nota de prensa, en la que ha informado que la internacionalización constituye uno de sus “pilares estratégicos de crecimiento", con Latinoamérica como “eje prioritario” ante este desafío.

Durante la visita, representantes de la editorial han mantenido una serie de encuentros con profesionales del sector editorial colombiano, a fin de identificar el talento literario local que comparta su línea editorial de compromiso con la diversidad, la crianza consciente y la transmisión de valores humanos a través de la lectura, y que contribuya a enriquecer un catálogo que superó las 500 publicaciones en 2024.

En palabras de la consejera delegada de Babidi-Bú, Marta Montes, esta apuesta internacional “no solo responde a una estrategia de crecimiento empresarial”, sino a una vocación por construir “puentes culturales y educativos” con otras regiones del mundo.

Con su visita a Colombia, el sello español, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, busca también estrechar relaciones con el canal profesional del libro, impulsar alianzas en la cadena de valor del libro y promover el talento independiente con autores y autoras del país sudamericano.

“Colombia representa una oportunidad extraordinaria para compartir nuestra forma de entender la literatura infantil como herramienta de acompañamiento emocional, inclusión y desarrollo crítico desde la primera infancia”, ha manifestado Montes.

Se trata de sumar nuevas voces a una red cultural de la que forman parte más de mil escritores, muchos de ellos colombianos, que cuenta con una presencia directa en España, Italia -primera sede europea en 2023- y Portugal -segunda sede abierta en 2024-, y con distribución en Colombia, México, Chile, Puerto Rico y Uruguay.

Su catálogo incluye un total de 21 colecciones, desde cuentos para prelectores de 0 a 3 años, a la narrativa más orientada a un público a partir de 14 años.

Babidi-Bú se creó en el 2013 y, en la actualidad, su oficina central se encuentra en Sevilla y se distingue por estar formada únicamente por mujeres.