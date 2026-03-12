La francesa TotalEnergies reanuda su producción en el yacimiento Mabruk en Libia

"Esta reanudación ilustra nuestro compromiso a largo plazo con Libia, al tiempo que celebramos este año los 70 años de presencia de TotalEnergies en el país", declaró en un comunicado Julien Pouget, director de Exploración y Producción para Oriente Medio y Norte de África de TotalEnergies.

Con este paso, TotalEnergies proporciona una producción de petróleo de bajo costo y bajas emisiones, en consonancia con la estrategia de la compañía, y contribuye a alcanzar el objetivo de un crecimiento anual de la producción del 3 % hasta 2030.

El campo petrolero de Mabruk en un área desértica, reanudó la producción en marzo de 2025, después de 10 años de suspensión por sufrir un ataque en 2015 que destruyó su infraestructura y en el que murieron 13 personas, entre ellos trabajadores extranjeros.

El pasado 11 de febrero, la Compañía libia de Petróleo (NOC) autorizó a petroleras mundiales entre ellas, la española Repsol, nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas en 20 aéreas terrestres y marítimas, en la primera ronda de licitaciones que adjudica el país magrebí en 17 años.

Este jueves, TotalEnergies anunció además que está en proceso de suspender aproximadamente un 15 % de su producción total de petróleo y gas por el conflicto en Oriente Medio.